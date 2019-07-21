تشكيل غرفة عمليات خدمية في الطارمية

2019/07/21 | 14:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} شكلت مديرية الهندسة العسكرية بالتعاون مع المجلس البلدي والبلدية التابعة لقضاء الطارمية شمالي بغداد، اليوم الاحد، غرفة عمليات خدمية استجابة لتوجيه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقال المعاون التنفيذي لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي نعمة الكوفي في بيان انه "تم تشكيل غرفة عمليات خدمية في قضاء الطارمية لأجل دعم القطاع الخدمي والبلدي والزراعي في القضاء و المناطق المحيطة به".واضاف ان "الغرفة شكلت بالتنسيق مع المجلس البلدي للقضاء والبلدية والوزارات والدوائر الحكومية في بغداد "، مبينا ان "الأعمال ستشمل فتح الطرق المغلقة وتعبيدها وكري الانهر والمبازل".وكان القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، وجه أمس السبت، مديرية هندسة الحشد الشعبي بتعبيد الطرق الميسمية وكري الانهر والمبازل في مناطق شمالي بغداد واقامة مشاريع خدمية بالتنسيق مع ادارة المحافظة عقب انتهاء عمليات ارادة النصر الثانية.انتهى

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