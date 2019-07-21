2019/07/21 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت ممثلية مكتب المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) في الرصافة الأولى محفل قرآني بجامع الجواد (ع) منطقة حي الزهراء, إيمانا بأهمية القرآن الكريم في الحياة وعرفانا بالجميل وتكريما لأهل القرآن.حيث ألقى فيها الشيخ حيدر الازيرجاوي ممثل الرصافة الأولى كلمة عن أهمية القرآن ودوره , ثم قراءة آيات من القرآن الحكيم بصوت القارىء …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكتب المرجع اليعقوبي في بغداد يقيم محفل قرآني إيماناً بأهمية القرآن الكريم في الحياة النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب المرجع اليعقوبي في بغداد يقيم محفل قرآني إيماناً بأهمية القرآن الكريم في الحياة) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب المرجع اليعقوبي في بغداد يقيم محفل قرآني إيماناً بأهمية القرآن الكريم في الحياة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).