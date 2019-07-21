مفوضية الانتخابات تعقد اجتماعا موسعا لمناقشة الاستعدادات الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات

2019/07/21 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اجتماعا موسعا لمناقشة اخر الاستعدادات لاجراء انتخابات مجالس المحافظات.

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