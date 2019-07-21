وزير التخطيط: تخصيص 45% من ميزانية برنامج تنمية الأقاليم 2019 لتحسين قطاع التربية والتعليم

2019/07/21 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، تخصيص نحو 45% من ميزانية برنامج تنمية الاقاليم لتحسين قطاع التربية والتعليم.

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