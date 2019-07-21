وزير الدفاع من الموصل: سنعيد انتشار القطعات العسكرية في محافظة نينوى لتثبيت الأمن والاستقرار فيها

2019/07/21 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الدفاع نجاح الشمري إعادة انتشار القطعات العسكرية في محافظة نينوى ولاسيما في مناطق غرب الموصل لتثبيت الأمن والاستقرار فيها.وقال خلال مؤتمر صحفي في مدينة الموصل أن “الغرض من عمليات “إرادة النصر”في مناطق الجزيرة وغرب نينوى وصولاً إلى الحدود مع سوريا منع تسلل عناصر داعش الإرهابي عبر الحدود إلى الأراضي العراقية، فضلاً عن […]

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