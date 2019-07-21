تجار اتراك “في ورطة”.. بسبب حظر العراق لواردات البيض التركي

2019/07/21 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق ذكرت صحيفة زمان التركية ،اليوم الاحد، أن حظر الحكومة العراقية استيراد البيض من تركيا، خلق أزمة كبيرة لدى منتجي البيض الأتراك.وأفادت الصحيفة بأنه خلال العشرين يوما الأخيرة اضطر منتجو البيض الأتراك لإعدام مليون دجاجة بعد عجزهم عن توفير نفقات علفها.وذكرت أنه اعتباراً من الأول من مايو بدأت السلطات العراقية حظر […]

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