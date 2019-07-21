2019/07/21 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الموارد المائية في محافظة ذي قار ، استمرار كوادرها الهندسية والفنية في قضاء سيد دخيل بمتابعة أعمال توزيعات المياه وتنفيذ الخطة الصيفية ونسب الإرواء المتحققة فيها خاصة بعد نجاح الخطة الشتوية “.وقال مدير الدائرة المهندس حسين علي الكناني , للنعيم نيوز ” إن الخطة الصيفية الحالية بلغت المساحات المزروعة فيها أكثر من …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص موارد ذي قار تعلن تنفيذ الخطة الصيفية وتحدد نسب الإرواء النعيم نيوز.

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