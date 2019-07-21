منظمة إغاثة نينوى تختتم دورتها التدريبية للموسيقى بحفل موسيقي كبير في ناحية برطلة

2019/07/21 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل بحضور جماهيري واسع يمدّ صدى النوتات وصهيل المحبّة والسلام وأصواتٌ مليئة بأوتار البقاء والوجود، أختتمت فعاليات دورة RE – MI التي تضمّنت مجموعة من المتدربين المسيحيين من ناحية برطلة في الحفل الإختتامي الذي أقامته المنظمة في قاعة المركز الثقافي عصر هذا اليوم المصادف الجمعة 18 تموز 2019.بدأ الحفل …

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