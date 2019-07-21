2019/07/21 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت المديرية في بيان لها، حصل عليه موقع "الغدير"، بعد المناشدات الكثيرة من قبل المواطنين في بغداد والمحافظات لمدير المرور العام فيما يخص موضوع العقود المرورية وتجهيزها وحل موضوع تأخر أستلامها".ونوه الى ان" مدير المرور العام وبمتابعة وبأشراف مباشر مع اللجان المختصة في صندوق شهداء الشرطة تم اعادة تنظيم عملية طباعة وتوزيع العقود المرورية ورفع بعض الحلقات الروتينية في عملية ترويجها وبنفس سعر العقد السابق".وأضاف البيان أن" المديرية ستقوم بتجهيز بغداد والمحافظات بالكميات الكافية التي تسد حاجة اخواننا المواطنين في عموم البلاد في الايام القليلة القادمةً".انتهى..م.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور تبث البشرى بشأن عقود بيع وشراء السيارات) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور تبث البشرى بشأن عقود بيع وشراء السيارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).