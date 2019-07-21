عاجل .. المالية توافق على صرف اجور المحاضرين المجانيين في كربلاء (وثيقة)

2019/07/21 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت محافظة كربلاء، اليوم الاحد، عن موافقة وزارة المالية، على صرف اجور المحاضرين المجانيين.وذكر مكتب محافظ كربلاء نصيف الخطابي، في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، ان "وزارة المالية وافقت على تخصيص المبالغ المخصصة للمحاضرين المجانيين"، مبيناًً انه "سيتم توزيعها قريباً".

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