ممثل المرجع السيستاني یتفقد مشروع صحن العقيلة زينب ويدعو لتسريع العمل لقرب شهر محرم الحرام

ويضيف، ان "زيارة الشيخ عبد المهدي الكربلائي تأتي ضمن سلسلة من الزيارات المتكررة للمشروع للاطلاع على اخر الاعمال وحث المهندسين والفنيين على اكمال اكبر قدر ممكن من الاعمال الانشائية للمشروع".
يذكر ان مشروع صحن العقيلة عليها السلام ينفذ على مساحة (52) الف م2 امتداد من شارع الشهداء حتى شارع القبلة وانه سيوفر مساحة كبيرة لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الزائرين فضلا عن تقديم مختلف الخدمات لهم.
حسين نصر - كربلاء
تصوير: رسول العوادي
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