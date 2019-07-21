ممثل المرجع السيستاني یتفقد مشروع صحن العقيلة زينب ويدعو لتسريع العمل لقرب شهر محرم الحرام

2019/07/21 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مسؤول قسم المشارع الهندسية بالعتبة الحسينية المقدسة ان سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة اكد على تسريع وتيرة العمل مراحل البناء في مشروع صحن العقيلة (عليها السلام) لقرب شهر محرم الحرام وركضة طوريج والزيارة المليونية.وقال مسؤول القسم المهندس حسين رضا مهدي في حديث لوكالة نون الخبرية، ان "الشيخ الكربلائي ابدى بعض النصائح التي تسهم في تذليل المعوقات وايجاد الحلول المناسبة"، مبينا على "اهمية اكمال المشروع الذي يشمل المنشأة الخدمية والإدارية لأنه يوفر مساحات كبيرة للزائرين ولإقامة الشعائر الحسينية اثناء الزيارات المليونية".

ويضيف، ان "زيارة الشيخ عبد المهدي الكربلائي تأتي ضمن سلسلة من الزيارات المتكررة للمشروع للاطلاع على اخر الاعمال وحث المهندسين والفنيين على اكمال اكبر قدر ممكن من الاعمال الانشائية للمشروع".

يذكر ان مشروع صحن العقيلة عليها السلام ينفذ على مساحة (52) الف م2 امتداد من شارع الشهداء حتى شارع القبلة وانه سيوفر مساحة كبيرة لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الزائرين فضلا عن تقديم مختلف الخدمات لهم.

حسين نصر - كربلاء

تصوير: رسول العوادي

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