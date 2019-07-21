2019/07/21 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور… عملية فرقة الرد السريع ضمن “ارادة النصر” لتطهير مناطق شمال بغداد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور… عملية فرقة الرد السريع ضمن “ارادة النصر” لتطهير مناطق شمال بغداد وكالة خطوة برس.

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