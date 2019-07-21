تصديق اعترافات امرأة قتلت ابن زوجها يبلغ من العمر سنتين في الموصل

2019/07/21 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [نينوى-اين]صدقت محكمة تحقيق أيسر الموصل، التابعة لرئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية، الاحد، اعترافات امرأة متهمة بقتل ابن زوجها البالغ من العمر سنتين.

وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان اليوم، ان "المتهمة أقدمت على قتل ابن زوجها وهو طفل يبلغ من العمر سنتين بضرب رأسه في الحائط ومن ثم ضربه بعصا على انحاء جسمه ما ادى الى وفاته".وأوضح البيان ان "المتهمة ألقي القبض عليها من قبل القوات الامنية وبمتابعة واشراف من قبل محكمة تحقيق أيسر الموصل".وأشار الى انه "تم اتخاذ الاجراءات كافة بحقها وتصديق اعترافاتها قضائيا وفقا لأحكام المادة 405 من قانون العقوبات"، مبينا انه ستجري احالتها الى المحاكم المختصة لتنال جزاءها العادل.

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