شاهد.. الصمود الإسطوري لليمنيين ينهي أحلام الأسرة السعودية

2019/07/21 | 15:05

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الصمود الإسطوري لليمنيين ينهي أحلام الأسرة السعودية

خمسة أعوام من العدوان السعودي على اليمن إلا أنها لم تكن حسب ما

رسمت له الأسرة الحاكمة فالفشل والهزيمة كانت حاضرة في الميدان

اليمني ، وباتت تبحث عن خيارات للخروج من المستنقع اليمني.

تقرير : قسم الأخبار

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