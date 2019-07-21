مجلس النواب يعلن جدول أعمال جلسته ليوم غدٍ الاثنين

2019/07/21 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن مجلس النواب ، اليوم السبت، عن جدول اعمال جلسته الاعتيادية ليوم غدٍ الاثنين والذي تضمن التصويت على مشروع قانون التعديل على قانون

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