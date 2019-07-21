وزير العمل يوجه بادراج المشروع الطارئ ضمن الخطة الاستثمارية

2019/07/21 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان مع مدير المشروع الطارئ المهندس خالد الساعدي اليوم الاحد، ادراج المشروع ضمن الخطة الاستثمارية،

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