البرلمان يصوت على التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات بجلسة الغد

2019/07/21 | 15:07

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بغداد اليوم - بغداد

أعلن مجلس النواب، الاحد (21 تموز 2019)، جدول إعمال جلسته الـ(34)، والتي من المقرر انعقادها يوم غد الاثنين، مبينا أنه سيصوت فيها على التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة عن المكتب الإعلامي للبرلمان، تتضمن جدول اعمال الجلسة التي سيتبدأ بحسبه بـ :"التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون الانتخابات مجالس المحافظات والاقضية، فضلا عن التصويت على قانون الهيأة البحرية العراقية العليا".

وأضافت الوثيقة، أن "البرلمان سيصوت ايضا على تقرير مناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون وزارة التربية رقم 22، وتقرير ومناقشة (القراءة الثانية) وقتراح قانون الضمان الصحي".

وتابعت، أن "مجلس النواب سيصوت على تقرير ومناقشة (القراءة الثانية)، مشروع قانون نقابة التمريض"، مشيرة إلى أن "الجلسة ستبدأ في الواحدة بعد الظهر".

بغداد اليوم- بغداد

كشف ديوان الوقف الشيعي، الأحد (21 تموز 2019)، حقيقة وجود خلاف بينه وبين الوقف السني على عائدية جامع الرحمن في منطقة المنصور، بالعاصمة بغداد.

وقال مصدر مسؤول بالوقف، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الانباء التي تحدث عن وجود

بغداد اليوم-متابعة

أفاد موقع أمريكي بأن “حزب الله” اللبناني بدأ استعداداته للحرب مع إسرائيل، على خلفية تصعيد التوتر بين إيران والولايات المتحدة في الخليج.

وأكد موقع الـ"ديلي بيست" في تقرير له أن حزب الله بدأ بإعادة ان

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، الاحد (21 تموز 2019)، عن فتح طريق المنطقة الخضراء من جهة القادسية بصورة مؤقته لمدة اسبوع لحين تهيئة الامر لفتحه 24 ساعة.

وقال مدير اعلام المديرية، الرائد فادي عماد، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن &qu

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