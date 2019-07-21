2019/07/21 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية بدر الزيادي، اليوم الاحد، عن تفاصيل قصف معسكر الشهداء التابع للحشد الشعبي في صلاح الدين، مشيراً الى انه تم التوصل الى أن طائرة مقاتلة قصفت المعسكر وبعده طائرة مسيرة قصفت وانفجرت في المكان نفسه.وقال الزيادي للمركز الخبري الوطني NNC، إن “لجنة الامن والدفاع […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص طائرتان إحداهما مفخخة..“شاهد عيان” يفكك لغز “القصف المجهول” على الحشد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طائرتان إحداهما مفخخة.. “شاهد عيان” يفكك لغز “القصف المجهول” على الحشد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طائرتان إحداهما مفخخة.. “شاهد عيان” يفكك لغز “القصف المجهول” على الحشد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).