“بالفديو”.. الاعتداء على مهندسين طالبوا بتعيينهم في ميسان

2019/07/21 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان: يس عراق قال عدد من المتظاهرين ،اليوم الاحد، انهم تعرضوا للاعتداء من قبل قوة امنية اثناء تظاهرة نظموها في محافظة ميسان للمطالبة بتعيينهم على الملاك الدائم.

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