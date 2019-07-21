2019/07/21 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنتج الإيراني يشكل 90 بـالمئة من "السوق العراقي" .. وواردات الطماطم والبطيخ الايراني بـــ 4 مليار دولار ..!) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنتج الإيراني يشكل 90 بـالمئة من "السوق العراقي" .. وواردات الطماطم والبطيخ الايراني بـــ 4 مليار دولار ..!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).