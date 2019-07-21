قوات ايرانية

2019/07/21 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

كشفت مصادر إعلامية محلية، اقتحام قوات إيرانية اقتحمت الحدود العراقية من ناحية إقليم كردستان واعتقلت عددا من المواطنين الذين اعترضوا على سرقة ماشيتهم.

وبحسب ما ذكرت التقارير نقلا عن مدير ناحية حاجي عمران، فرزنك أحمد، فإن القوات الإيرانية اقتحمت الحدود وتوغلت اليوم، لمسافة 4 كيلومترا...

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