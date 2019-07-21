زيدان يرسل رسائل قوية بخصوص مستقبل نافاس وماريانو

2019/07/21 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعطى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الإسباني الحالي رسالة قوية بخصوص مستقبل الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، والمهاجم ماريانو دياز مع المرينجي في الموسم المقبل.

وواجه فريق ريال مدريد منافسه بايرن ميونخ الألماني فجر اليوم الأحد في أولى مباريات المرينجي في بطولة كأس الأبطال الدولية، استعدادًا للموسم الجديد، وخسر أمام البايرن بثلاثة أهداف لهدف.المدرب الفرنسي المميز زين الدين زيدان أعطى رسالة قوية للاعبيه من خلال تلك المباراة، حيث بات من المعروف من سيبقى ومن سيرحل.تصريح زيدان المباشر والصريح عقب انتهاء المباراة بخصوص جاريث بيل، ورحيله هذا الصيف عن ريال مدريد، يعطي مؤشرًا كبيرًا لرغبة الريال في بيع اللاعبين الغير مرغوب فيهم من أجل التعاقد مع أهداف المرينجي الأساسية قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية.وأشارت صحيفة “آس” الإسبانية بأن بالرغم من الأخبار التي تحدثت عن رحيل الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس هذا الصيف، إلا أنه بات قريبًا من الاستمرار مع زيدان في الموسم الجديد.وذكرت الصحيفة أن كيلور نافاس شارك كبديلاً في الشوط الثاني بمباراة ريال مدريد فجر اليوم أمام بايرن ميونخ، وهذه رسالة مباشرة بإمكانية استمراره مع المرينجي، عكس ما كان متوقع.وأوضحت “آس” أن كيلور نافاس سيمتلك فرصة ذهبية للقتال من أجل الحصول على فرصة للمشاركة مع المرينجي في بداية الموسم، حيث سيلعب الريال أمام آرسنال، وأتلتيكو مدريد، وتوتنهام هوتسبير، قبل اللعب أمام سيلتا فيجو في أولى لقاءات المرينجي في الدوري الإسباني.موقف المهاجم ماريانو دياز مختلف تمامًا عن موقف كيلور نافاس، فالمهاجم الإسباني أصبح على مشارف الرحيل عن ريال مدريد، وفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية.وأضافت الصحيفة أن ماريانو دياز يعتبر من الأسماء المرشحة بقوة للرحيل عن ريال مدريد هذا الصيف، حيث لا يرغب زيدان في استمراره مع الفريق، ولم يدفع به في مباراة المرينجي فجر اليوم أمام بايرن ميونخ.وبعد قرار زيدان بعدم إشراكه، تأمل إدارة ريال مدريد في بحث اللاعب عن عرض جيد لرحيله هذا الصيف، بالرغم من رغبة المهاجم الإسباني في البقاء.وكشفت الصحيفة أن أولوية ريال مدريد هي بيع ماريانو دياز هذا الصيف، بالإضافة للاعبين الآخرين الغير مرغوب فيهم، لأن الريال بحاجة للبيع من أجل التعاقد مع لاعبين آخرين، أو بمعنى أصح التعاقد مع بول بوجبا.انتهى

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