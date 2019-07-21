المرور تصدر تنويها بشأن عقود بيع وشراء السيارات

2019/07/21 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدرت مديرية المرور العامة، الاحد، تنويها بشأن موضوع تأخر واستلام عقود بيع وشراء السيارات.

وذكرت المديرية في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه "بعد المناشدات الكثيرة من قبل المواطنين في بغداد والمحافظات لمدير المرور العام فيما يخص موضوع العقود المرورية وتجهيزها وحل موضوع تأخر أستلامها".وأضاف البيان ان "مدير المرور العام وبمتابعة وبأشراف مباشر مع اللجان المختصة في صندوق شهداء الشرطة وجه بإعادة تنظيم عملية طباعة وتوزيع العقود المرورية ورفع بعض الحلقات الروتينية في عملية ترويجها وبنفس سعر العقد السابق".واوضح البيان أن "المديرية ستقوم بتجهيز بغداد والمحافظات بالكميات الكافية التي تسد حاجة اخواننا المواطنين في عموم البلاد في الايام القليلة القادمةً".انتهى

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