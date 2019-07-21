الشرطة يهزم النفط ويرفع راية التحدي في افتتاح دوري الناشئين

2019/07/21 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… حقق فريق نادي الشرطة للناشئين فوزاً مستحقاً على ضيفه فريق النفط بهدفين مقابل لاشيء لحساب المجموعة الأولى من دوري الناشئين في المباراة التي جرت أحداثها على ملعب الكابتن ليث حسين في ابي نؤاس ببغداد.وسجل أهداف القيثارة كل من اللاعب علي جاسم وحسين صادق في المباراة التي دخلها أبناء المدرب الشاب علي محمد، […]

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