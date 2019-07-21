طائرتان إحداهما مفخخة..

2019/07/21 | 15:14

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بغداد :سومر نيوز

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية بدر الزيادي، اليوم الاحد، عن تفاصيل قصف معسكر الشهداء التابع للح...

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