الكعبي: بلوغ العراق لمرحلة التنمية الحقيقية غير ممكنة ما لم نشهد نقلة نوعية سريعة للقطاع الخاص وجذب الاستثمار

2019/07/21 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الأحد، أن بلوغ العراق لمرحلة التنمية الحقيقية غير ممكنة ما لم نشهد نقلة نوعية سريعة للقطاع الخاص وجذب الاستثمار.

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