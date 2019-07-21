المرور تصدر توضيحاً بشأن عقود بيع وشراء السيارات

2019/07/21 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… نوهت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، حول موضوع تأخر واستلام عقود بيع وشراء السيارات.وأفادت المديرية في بيان، تلقت وكالة / بدر نيوز/، نسخة منه، بأنه “بعد المناشدات الكثيرة من قبل المواطنين في بغداد والمحافظات لمدير المرور العام فيما يخص موضوع العقود المرورية وتجهيزها وحل موضوع تأخر استلامها”، مضيفاً ان “مدير المرور […]

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