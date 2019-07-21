2019/07/21 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرت المديرية العامة لتربية محافظة الديوانية اختبارات لشغل مدراء المدارس الشاغرة في مناطق متفرقة من المحافظة .وقال مدير الاشراف الاختصاص في تربية الديوانية اياد حسن للنعيم نيوز , إن ” عدد الذين أدوا الاختبارات أكثر من 48 مدير لشغل المدارس الشاغرة والبالغة 51 مدرسة داخل المحافظة “.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الديوانية تجري اختبارات لشغل مدراء المدارس الشاغرة في عدة مناطق النعيم نيوز.

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