2019/07/21 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اغلق عدد من أصحاب مكاتب استيراد اللحوم والألبان بمنطقة جميلة في بغداد، أبواب مكاتبهم احتجاجاً على قرار وزارة الزراعة بمنع الاستيراد، مهددين بتنظيم اعتصام مفتوح لحين الاستجابة لمطالبهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بالصور”.. محال مغلقة بالاقفال في ببغداد احتجاجاً على منع استيراد اللحوم) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“بالصور”.. محال مغلقة بالاقفال في ببغداد احتجاجاً على منع استيراد اللحوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).