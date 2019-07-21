2019/07/21 | 15:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد عدد من الموظفين الإداريين في دائرة صحة المثنى ، اليوم الأحد، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى الدائرة ، للتأكيد على مطالبهم بزيادة مخصصات الخطورة ورفع التسكين عن رواتبهم.وقال المنظمين للنعيم نيوز , إن وقفتهم تهدف للمطالبة بشمولهم بالمخصصات الممنوحة لباقي موظفي الدولة.وأشار إلى أنهم سيستمرون بتنظيم الاحتجاجات حتى تلبية مطالبهم من قبل …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص موظفو صحة المثنى يحتجون لتلبية مطالبهم النعيم نيوز.

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