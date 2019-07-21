أياد علاوي يدعو لتشكيل مجلس أعلى لمكافحة المخدرات

2019/07/21 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس المنبر العراقي أياد علاوي إلى تشكيل مجلس أعلى لمكافحة المخدرات في العراق.

وشدد علاوي في تصريح، على ضرورة قيام المؤسسات الدينية والتعليمية ووزارات الصحة والداخلية بدورها في توعية المجتمع، والتحذير من الانعكاسات السلبية لتعاطي المخدرات وآثارها الخطيرة، مؤكدا ان هذه الآفة ستهدم المجتمع وتستنزف طاقاته خاصة في مناطق جنوبي العراق.

وطالب علاوي وزارة الخارجية، بتحمل مسؤولياتها بهذا الصدد، والاستفادة من تجارب الدول الصديقة والشقيقة في هذا الإطار، داعيا الجهات المعنية بتشريع قوانين رادعة للمتاجرين بالمخدرات، وحسم الملفات التحقيقية للمتورطين بها، والكشف عن الجهات التي تقف خلفهم وتوفر الحماية لهم.

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