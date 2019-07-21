2019/07/21 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، الاحد، عن ضبط بـ ٧٧ الف حبة من الحبوب المخدرة والموثرات العقلية مخبأة داخل عجلة براد في الموصل، فضلا عن اعتقال شخصين احدهم سائق العجلة وآخر حاول دفع رشوى لاخراج العجلة والمواد التي بداخلها.وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "مديرية مكافحة المخدرات التابعة ل‍قيادة شرطة نينوى وبناء على معلومات استخبارية دقيقة قامت بضبط ٧٧ الف حبة من الحبوب المخدرة والموثرات العقلية مخبأة داخل عجلة براد بدون اي اوراق وموافقات رسمية"، مبينا أنه "تم ضبط الحبوب المخدرة مع العجلة والقبض على سائقها في سيطرة العقرب جنوبي مدينة الموصل".ولفتت الوزارة الى، أنه "بعد استحصال موافقة قاضي التحقيق المختص القي القبض على متهم بالجرم المشهود خلال تقديمه مبلغ الف دولار امريكي رشوة لأحد المنتسبين مقابل اطلاق سراح العجلة مع الحبوب المخدرة اعلاه"، مبينة أنه "تم القبض عليه باحد المطاعم في الجانب الايمن لمدينة الموصل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط الآف الحبوب المخدرة واعتقال شخصين في عمليتين امنيتين بالموصل) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط الآف الحبوب المخدرة واعتقال شخصين في عمليتين امنيتين بالموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).