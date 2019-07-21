الياسري يوجه بتسريع نقل منتسبي الداخلية من ذوي الشهادات الى الوزارات الأخرى

2019/07/21 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، تسريع نقل منتسبيها من ذوي الشهادات الى الوزارات الأخرى.وذكر بيان للوزارة، تلقت وكالة / بدر نيوز/، نسخة منه، ان “وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري ترأس اجتماعاً للجنة المكلفة بتطبيق المادة – 64- اولاً : من قانون الموازنة الاتحادية لوزارة الداخلية لعام 2019 المتضمنة نقل منتسبي الداخلية […]

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