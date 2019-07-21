2019/07/21 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدم شاب في العشرينات من عمره على الانتحار بقضاء المدينة شمال البصرة .وقال مصدر للنعيم نيوز ، إن شاباً من سكنة قضاء المدينة أطلق النار على نفسه ما أسفر عن مصرعه في الحال.وأشار , إلى أن الاجهزة الأمنية نقلت الجثة وفتحت تحقيقاً .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتحار شاب شمال البصرة النعيم نيوز.

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