الزراعة ترجح تصدير البيض العراقي نهاية العام الجاري

2019/07/21 | 15:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المتحدث باسم الوزارة، حميد النايف، في تصريح صحفي، اطلع عليه موقع "الغدير"، ان" اللقاءات الانتاجية للدواجن بدأت بالإنتاج بعد استيراد بيض التفقيس بكميات كبيرة، فيما مبينا ان" بيض التفقيس سيوفر بيض المائدة ولحوم الدجاج".واضاف، ان" العراق سيكتفي ذاتيا من بيض المائدة خلال شهر تشرين الثاني من العام الحالي"، مرجحا ان "يتم تصدير الفائض في حال وجود امكانية لذلك".واشار الى ان" لحوم الدجاج ستتوفر بعد 40 يوما من تفقيس البيض"، مبينا ان "الوزارة ستفتح استيراد مقطعات الدجاج فقط، فيما سيكون الدجاج الكامل من انتاج المحلي فقط".انتهى..م.م

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