التربية النيابية: لم نستلم اسماء المرشحين لمنصب الوزارة لغاية الآن

2019/07/21 | 15:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / خاص… أوضح رئيس لجنة التربية النيابية قصي الياسري، الأحد، أن لجنته لم تتسلم لغاية ألان أي أسماء مرسلة من قبل رئيس الوزراء لشغل منصب وزارة التربية.وقال الياسري لـ/ المعلومة /، إن “لجنة التربية النيابية تأمل من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إرسال ( c_v ) جميع المرشحين لوزارة التربية قبل انتهاء الفصل […]

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