ماجد الشمري - الانقلاب الوظيفي والقيمي لاثداء النساء!.(4)

2019/07/21 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ماجد_الشمري بات الثدي الانثوي مؤشرا دالا على الهوس الجنسي الذكوري،او كنوع من الايروتومانياErotomania)،وفي خدمة انا جنسية متضخمة بلا موانع.واضحى الثدي صورة ناطقة وموحية بالرغبوية الجنسية المنفلتة لشهوة الذكر-الرجل-الفحل،وتفعيلا لانتعاضه وحيويته المتوترة!.ولان وظيفة الثدي البايولوجية اهملت،ولم تعد كما كانت كمنتجة للحياة،لذا باتت بضاعة حية في سوق الجنس،للاستعمال المتعي،والاستهلاك الجنسي الذكري،ولادور لها سوى ذلك......

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