محمد الداهي - تقديم كتاب - التفاعل الفني والأدبي في الشعر الرقمي

2019/07/21 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الداهي يأتي الكتاب المشترك " التفاعل الأدبي في الشعر الرقمي قصيدة "شجر االبوغاز" نموذجا" لعايدة نصر الله وإيمان يونس(المعهد الأكاديمي العربي للتربية، 2015) تتويجا لجهود علمية متواصلة سعيا إلى مواكبة مستحدثات الأدب الرقمي وتوطينه عربيا.وقد استعانت الباحثتان بعدة مفاهيمية مناسبة لتحليل قصيدة رقمية للشاعر المغربي منعم الأزرق، تتوافر فيها بعض السمات والخاصيات المنشودة، ومساءلة الواقع الرقمي العربي الذي يت......

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