الزراعة تنفي منع استيراد اللحوم الحمراء

2019/07/21 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

نفت وزارة الزراعة، اليوم الاحد، عدم منع استيراد اللحوم الحمراء، فيما كشفت عن مفاتحتها الامانة العامة لمجلس الوزراء لفتح استيراد مقطعات الدواجن.

وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “في الوقت الذي تبذل فيه وزارة الزراعة الجهود الكبيرة لدعم المنتج المحلي وتوفيره في الاسواق من منتجات نباتية وحوانية والاسهام في نهوض الاقتصاد الوطني فانها تؤكد ومن خلال دائرة التخطيط والمتابعة انه لا يوجد منع لاستيراد اللحوم الحمراء”.

وأوضحت، انها “فاتحت الامانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بخصوص فتح استيراد مقطعات ومصنعات لحوم الدواجن”، مؤكدة في ذات الوقت أنه “تم فتح استيراد الاسماك البحرية المجمدة ولمدة ثلاثة اشهر لغرض المساهمة في سد حاجة السوق المحلية وبما لايؤثر على الثروة السمكية”.





وأشارت الزراعة، الى “رفع دراسة اخرى الى الامانة العامة لمجلس الوزراء الموقر حول الاحتياجات من مادتي الدجاج وبيض المائدة”.

وذكر البيان، ان “قرار منع استيراد الدجاج والبيض والاسماك جاء تنفيذا لقرار مجلس النواب المرقر المرقم ( 41 ) المؤرخ في 6/ 5 / 2019 والذي اقر لحماية المنتج المحلي ولتحقيق الجدوى الاقتصادية المناسبة للمربين وتشجيع فرص الاستثمار وتشغيل الايدي العاملة والذي ينعكس بصورة ايجابية على امتصاص البطالة وتوفير العملة الصعبة للبلاد”.





ولفت البيان الى “وجود خطط استيرادية متبعة من قبل الوزارة بالتعاون مع دئراتي البيطرة والثروة الحيوانية حول موضوع استيراد اللحوم الحمراء ودعم اصحاب هذه المشاريع وفقا للضوابط الصحية والاستراتيجية”.





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