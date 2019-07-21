علاوي يدعو إلى تشكيل مجلس أعلى لمكافحة المخدرات في العراق

2019/07/21 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

دعا رئيس المنبر العراقي اياد علاوي، إلى تشكيل مجلس أعلى لمكافحة المخدرات في العراق، محذرا من هدم أركان المجتمع واستنزاف طاقاته.

وأكد علاوي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “ضرورة أن تضطلع المؤسسات الدينية والتعليمية ووزارات الصحة والداخلية بدورها في توعية المجتمع والتحذير من الانعكاسات السلبية لتعاطي المخدرات وآثارها الخطيرة”.

وطالب علاوي، الجهات المعنية بـ”تشريع قوانين رادعة للمتاجرين بالمخدرات وحسم الملفات التحقيقية للمتورطين بهذا الوباء الخطير الكشف عن الجهات التي تقف خلفهم وتوفر الحماية لهم ليتعرف الشعب على حقيقة تلك الجهات ومخططاتها التدميرية”.

وأضاف، ان “وزارة الخارجية تتحمل مسؤولياتها بهذا الصدد والاستفادة من تجارب الدول الصديقة والشقيقة في هذا الإطار”، مبينا ان “علاج هذا الملف لا يمكن أن يتم بمعزل عن الأزمات والملفات العالقة على مستوى البلد أولاً وفي مجال القطاع الصحي ثانياً”.

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