2019/07/21 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

عاد الخلاف بين بطلي المسلسل السعودي الكوميدي الساخر طاش ما طاش، ناصر القصبي وعبد الله السدحان إلى الساحة مجددا، على الرغم من عودة التعاون الفني بينهما، بعد قطيعة استمرت لسنوات.

وأقام ناصر القصبي، دعوى قضائية، ضد عبد الله السدحان، يطالبه فيها باسترداد سيارتين قديمتين موديل 82 و73 من...

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