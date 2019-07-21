“حزب الله” يعيد انتشار قواته لشن حرب ضد إسرائيل على جبهتين

2019/07/21 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد موقع Daily Beast الأمريكي بأن “حزب الله” اللبناني بدأ استعداداته للحرب مع إسرائيل، على خلفية تصعيد التوتر بين إيران والولايات المتحدة في الخليج.وأكد الموقع في تقرير نشره أمس الجمعة أن “حزب الله” بدأ يعيد انتشار قواته نحو الحدود الإسرائيلية، ليس في لبنان، بل وفي سوريا، وخاصة في المناطق الملاصقة للجولان المحتل.ونقل …

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