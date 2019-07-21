2019/07/21 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ خطوة برس أعلنت شرطة ذي قار، اليوم الاحد، عن القبض على مدانين محكومين بالسجن غيابيا وفق قانون مكافحة المخدرات.وقالت الشرطة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “تمكنت قوة مشتركة بإشراف شعبة مكافحة المخدرات في قضاء سوق الشيوخ من القبض على مدانين اثنين محكومين بالسجن غيابيا لارتكابهما جرائم مخدرات”.واضافت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على محكومين بالسجن غيابيا وفق قانون المخدرات في ذي قار وكالة خطوة برس.

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