سعي نيابي لاقرار قانون بشأن الزيارات المليونية في أربع محافظات

2019/07/21 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة /خاص..أعلن رئيس لجنة الاوقاف والشؤون الدينية في البرلمان، حسين اليساري، الأحد، تبنيه مع مجموعة من النواب تشكيل هيأة خاصة بإدارة الزيارات المليونية في النجف وكربلاء وبغداد وصلاح الدين.وقال اليساري لـ /المعلومة/ إن “لجنة الاوقاف والشؤون الدينية بمعية عدد من أعضاء مجلس النواب ستقدم خلال الفترة القليلة المقبلة مقترح قانون لتشكيل هيأة خاصة […]

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