2019/07/21 | 16:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وزارة التربية والتعليم، الاحد، أسماء الطلبة العشرة الاوائل للدراسة المتوسطة.وحصلت وكالة نون الخبرية، على وثائق صادرة من مركز فحص الدراسة المتوسطة نشرها موقع الوزارة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تعلن اسماء الطلبة العشرة الاوائل للدراسة المتوسطة) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تعلن اسماء الطلبة العشرة الاوائل للدراسة المتوسطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).