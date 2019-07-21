2019/07/21 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الامني، عن تدمير وكر للارهابيين والقاء القبض على 8 مطلوبين شمالي بغداد.وذكرت الخلية في بيان” انه بعد ان انطلقت المرحلة الثانية من عملية ارادة النصر ، والتي كانت بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وباشراف قيادة العمليات المشتركة، واصلت قواتنا الامنية الباسلة المشتركة فيها ، مسنودة بغطاء جوية عملياتها “شمالي العاصمة […]

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