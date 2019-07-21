2019/07/21 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عمليات الحشد تعلن نتائج الصفحتين الأولى والثانية من عمليات " إرادة النصر " في جزيرة نينوى

اعلنت قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى " الأحد " نتائج

عمليات إرادة النصر الصفحتين الأولى والثانية والتي استهدفت

تعقب فلول عصابات داعش الإرهابية في الجزيرة الكبرى الممتدة بين

محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار ، حيث شرعت قيادة العمليات

بعدة محاور شاركت فيها جميع تشكيلاتها المتمثلة بألوية ( ١٥ ، ٢٥ ، ٢٩

، ٣٠ ، ٣٣ ، ٤٠ ، ٤٤ ، ٥٣ ، الفوج الأول ، فضلآ عن صنوفها

المختلفة حيث تم :_١_ تدمير ٢٠ مضافة لعصابات داعش الإرهابية حيث كانت تحتوي على مواد

غذائية، أجهزة اتصال ، معدات عسكرية ، اغنام ، أجهزة تشويش شبكات

الاتصال ، جنسيات مزورة جاهزة ، وثائق، احزمة ناسفة ، عبوات

ناسفة. ٢_ قتل ٣ من داعش الإرهابي أثناء الاشتباك معهم داخل

مضافاتهم. ٣ _ تدمير معسكرات ومنها ما يسمى معسكر الفاروق الذي يحوي مضافات ٤

ومواد غذائية، أجهزة اتصالات ، حاسبات، احزمة ناسفة.٤_ تفكيك عجلتان مفخختان .٥_ الاستيلاء على عجلتان كانت موجودة في مضافات .٦ _ تدمير عجلة مفخخة حاولت اعاقة تقدم قواتنا من قبل طيران الجيش

وتدمير أخرى بواسطة قواتنا ٧ _ الاستيلاء على عجلتان وتنكر ماء للعصابات الإجرامية .٨ _ الاستيلاء على اسلحة واعتدة ٩ _ تدمير مضافتين للعدو بداخلهما عبوات ناسفة غرب بحيره سنسول

جنوب غرب الموصل. ١٠ _ استخبارات قيادة العمليات تنجح بتقديم احداثية دقيقة لطيران

الجيش كانت تستخدم مضافة للعدو كمركز طبابة حيث قام صقور الجو

بتدميرها .١١ _ تطهير مساحات شاسعة من محيط بحيرة سنسول جنوب غرب الموصل

والتي تعتبر أهم معاقل فلول عصابات داعش من قبل قواتنا .حيث انتهت العملية بنجاح من خلال تحقيق جميع اهدافها .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات الحشد تعلن نتائج الصفحتين الأولى والثانية من عمليات إرادة النصر في جزيرة نينوى) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات الحشد تعلن نتائج الصفحتين الأولى والثانية من عمليات إرادة النصر في جزيرة نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).