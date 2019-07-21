تصاعد الخلافات البحرية بين قبرص وتركيا

2019/07/21 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تشهد العلاقات بين قبرص وتركيا المتوترة منذ أكثر من أربعين عاما بسبب مسألة تقسيم الجزيرة المتوسطية، تصعيدًا حول مسألة احتياطات الغاز قبالة السواحل

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