2019/07/21 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

أقلعت صباح اليوم من مطار القاهرة أولي رحلات مصر للطيران إلي دوالا بالكاميرون، جاء ذلك تماشيا مع توجهات الدولة واهتمامها بالملف الإفريقي وفي أطار خطط الشركة لتوسيع شبكتها حول العالم وخلال الأشهر القليلة الماضية أضافت مصر للطيران رحلات إلى كل من كيجالي برواندا وأبيدجان بساحل العاج.

هذا وستسير مصر للطيران 3 رحلات اسبوعياً أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع بالربط مع مطار ندجامينا بدولة تشاد.



هذا ويمكن لعملاء مصر للطيران حجز رحلاتهم إلى دوالا عبر أنظمة الحجز المختلفة وعن طريق الموقع الالكتروني لمصر للطيران Egyptair.com ومكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم ووكلاء السياحة والسفر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقلاع أولي رحلات مصر للطيران إلي دوالا بالكاميرون ثالث نقاطها الجديدة في القارة الأفريقية) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اقلاع أولي رحلات مصر للطيران إلي دوالا بالكاميرون ثالث نقاطها الجديدة في القارة الأفريقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).