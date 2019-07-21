تصديق اعترافات امرأة قتلت رضيعا بعد تعذيبه

2019/07/21 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخباراعلن مجلس القضاء الاعلى، يوم الاحد، عن تصديق اعترافات امرأة قضائيا متهمة بقتل ابن زوجها البالغ من العمر سنتين.

وذكر بيان للمركز الاعلامي للمجلس، تلقته وكالة النبأ للأخبار، انه "صدقت محكمة تحقيق الموصل الايسر في رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية اعترافات امرأة متهمة بقتل ابن زوجها البالغ من العمر سنتين بضربه على رأسه ما تسبب في وفاته".

واوضح البيان، ان "المتهمة أقدمت على قتل ابن زوجها وهو طفل يبلغ من العمر سنتين بضرب رأسه في الحائط ومن ثم ضربه بعصا على انحاء جسمه ما ادى الى وفاته".

ولفت إلى ان "المتهمة القي القبض عليها من قبل القوات الامنية وبمتابعة واشراف من قبل محكمة تحقيق الموصل الايسر وتم اتخاذ الاجراءات كافة بحقها وتصديق اعترافاتها قضائياً وفقاً لأحكام المادة 405 من قانون العقوبات".

ونوه البيان الى، ان "المتهمة ستجري احالتها الى المحاكم المختصة لتنال جزاءها العادل".



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